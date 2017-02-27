Doğan, Akmeşe’ye gaz istedi

İZGAZ’ı ziyaretinde Genel Müdür Gökalp Öztürk ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Akmeşe bölgesinin de yeni yatırım kapsamına alınmasını, bölgeye gaz ulaştırılmasını istedi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İZGAZ Genel Müdürü Gökalp Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Başkan Doğan, yaptığı ziyarette, bu buluşmaların şehrin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Doğan, Öztürk ile Akmeşe’nin gaz ihtiyacını da konuştu.

“İLİŞKİLERİ ÖNEMSİYORUZ”

Ziyarette konuşan Başkan Doğan, “İZGAZ gibi kurumlarla aramızdaki iletişimi önemsiyoruz. İzmit’e nasıl hizmet edeceğimizi konuşuyoruz. Akmeşe gibi doğalgazımızın olmadığı yer var. Bu beldemizdeki vatandaşlarımıza da en güzel hizmetleri sunmanın her türlü imkânları sağlamanın çabası içerisindeyiz” dedi.

“DOĞAN, BİZİM İÇİN ŞANS”

İZGAZ Genel Müdürü Gökalp Öztürk ise konuşmasında şu sözleri kullandı: “İzmit’teki tüm kuruluşlarla yakın diyalog halindeyiz. Yatırımlarımız sürüyor. Başkanımız olumlu işlerimizde bize motive edici yaklaşıyor. Eksiğimizi ve yanlışımızı gördüğünde de bunları bize hatırlatarak bu eksikliklerimizi tamamlamada yardımcı oluyor. Onun bu yapıcı yaklaşımı bizim için büyük bir şans” şeklinde konuştu.