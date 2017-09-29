Doğan, AKÜMDER’i tebrik etti

Kısa adı AKÜMDER olan Anadolu Kültürünü Araştırma ve Müziğini Tanıtma Dernek Başkanı Sabri Mutlu ile yönetim kurulu üyeleri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret ettiler

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve belediyenin kültürel çalışmalarına dikkat çeken Başkan Doğan, “ Sivil toplum örgütleri şehirlerin en büyük zenginlikleridir.

ŞEHRİMİZ ŞANSLI

Şehrimiz bu konuda çok şanslı. Bu kuruluşlarımızın gönüllü olarak kendilerine görev çıkarmaları, sosyal anlamda projeler üretmeleri hem bugüne, hem geleceğe katkı sağlamaları bizim için mutlu edici bir olay. Anadolu, tarihinden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış çok derin ve kültürel güçleri olan bir yerdir. Bunların hem bugün yaşatılması hem yarınlara taşınmasında bu anlamda çok önemli bir çalışma. Sizleri gönülden tebrik ediyor ve destekliyoruz ” dedi.

“FİKİR ALMAK İÇİN GELDİK”

Çalışmaları hakkında Doğan’a bilgi veren AKÜMDER Başkanı Sabri Mutlu da “ derneğimizi 2014 yılında kurduk. Farklı illerden kentimize göç eden yöresel kültürleri aynı paydada buluşturarak tek bir kültür ortaya çıkacak şekilde faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Kültürel faaliyetlere, tarih ve turizme çok önem verdiğiniz için, özellikle başkanımızı ziyaret etmek ve yapabileceğimiz ortak projeler konusunda kendisinin fikir ve yönlendirmelerinden faydalanmak istedik” şeklinde konuştu.