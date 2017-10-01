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Doğan: Bence sizler çok şanslısınız

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Doğan: Bence sizler çok şanslısınız
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptırılan öğretmenler odası ve Atatürk köşesinin açılışına katılan Başkan Doğan, öğrencilerin çok şanslı olduğunu söyledi.

İzmit Belediyesi’nin okullardaki hizmetleri devam ediyor. Belediye tarafından Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptırılan öğretmenler odası ve Atatürk köşesi  düzenlenen törenle açıldı. Öğretmenler odası ve Atatürk köşesinin açılışına  İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Yakup Yaman, okul müdürü Fikri Karaman, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

 

TAVSİYELERDE BULUNDU

Öğrencilerle sohbet eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan,  geleceklerine  dair tavsiyelerde bulunarak, “Hepimiz, sizin yaşlarınızda olduk ve bu evrelerden geçtik.  Bence sizler çok şanslısınız.  Daha önce planlanmış, daha önce yaşanmış ve tecrübelerle şekillenmiş hazır gençliği yaşıyorsunuz. Bu dönemi en iyi şekilde yaşamanız bizim dileğimiz, sizin de hedefiniz olmalı.

 

NASİHAT VE TECRÜBE

Denenmiş öyküler, yollar varsa bunlar daha kısa surede daha doğru hedefe ulaşmayı sağlamaktadır. Bu süreçte nasihat ve tecrübe paylaşımı size çok hoş gelmeyebilir. Dayatma olduğu takdirde çok kabul edilir olmayabilir. Fakat ondan faydalanılacaksa, size katkısı olacaksa bu imkânları değerlendirin. Ben çalışarak dinleniyorum, size de tavsiye ediyorum" dedi. Okul müdürü Fikret Karaman, eğitim gönüllüsü bir belediye başkanın sahip oldukları için çok şanslı olduklarını söyledi. 

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