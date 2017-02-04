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Doğan, Bingöllülerden ‘evet’ istedi

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Doğan, Bingöllülerden ‘evet’ istedi
Ali Değirmenci’nin başkanı olduğu Kocaeli Bingöllüler Derneği, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Doğan, Kocaeli’nin, Anadolu’nun tüm renk ve kültürünü bünyesinde barındıran bir şehir olduğunu söyledi.

 

DERNEKLER ÖNEMLİ

Buluşmada yaklaşan referandum süreci ile ilgili olarak konuşan Başkan Doğan, “ülkemize karşı oynanan oyunların hepsini bu referandum ile bozacağız. O yüzden evet demek zorundayız” dedi. Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci ise ilgisi nedeniyle Doğan’a teşekkür ederek, halkın referandumda yüksek oranda evet diyeceğine inandığını dile getirdi.

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