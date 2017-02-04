Doğan, Bingöllülerden ‘evet’ istedi

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Doğan, Kocaeli’nin, Anadolu’nun tüm renk ve kültürünü bünyesinde barındıran bir şehir olduğunu söyledi.
DERNEKLER ÖNEMLİ
Buluşmada yaklaşan referandum süreci ile ilgili olarak konuşan Başkan Doğan, “ülkemize karşı oynanan oyunların hepsini bu referandum ile bozacağız. O yüzden evet demek zorundayız” dedi. Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci ise ilgisi nedeniyle Doğan’a teşekkür ederek, halkın referandumda yüksek oranda evet diyeceğine inandığını dile getirdi.