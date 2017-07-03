  • BIST 100.515
  • Altın 140,619
  • Dolar 3,5434
  • Euro 4,0309
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 31 °C
  • Sakarya : 30 °C

Doğan: Bir tarihi değeri daha kurtarıyoruz

»
Doğan: Bir tarihi değeri daha kurtarıyoruz
Belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan Karaburç’ta incelemelerde bulunan Başkan Nevzat Doğan, “Birçok Avrupalının görmek isteyeceği bir tarihi değeri daha kurtarmış olacağız” dedi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Tarih Koridoru Proje kapsamında yer alan, belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan Karaburç’ta incelemelerde bulundu. İzmit'in hâkim tepelerinden Orhan Mahallesi'nde bulunan, üç farklı dönemi bünyesinde taşıyan ve günümüze kadar gelebilen yapıyla ilgili çalışmaları yakından takip eden Başkan Doğan, “9 yıldır ilmek ilmek dokuduğumuz tarihi dokuların gün yüzüne çıkma çalışması devam ediyor” dedi.

 

“YIKILMASINI ENGELLEDİK”

Başkan Doğan, “Şimdi ise tarih koridoru projemizin önemli bir ayağını oluşturan Roma, Bizans, Osmanlı döneminde şehrin savunmasında önemli rol oynayan yapının restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz.  Restorasyon öncesi yıkılmasını engellemek amacıyla koruma işlemini tamamladık. Yaptığımız bu uygulama Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Çevresini kamulaştırıyoruz. Restorasyon çalışmalarımız bittiği zaman birçok Avrupalının görmek isteyeceği bir tarihi değeri daha kurtarmış olacağız” şeklinde konuştu.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zamburkan: Müzelerimiz Kültür Tepesi ile bütünleşecek29 Haziran 2017 Perşembe 12:07
  • Öğretmenler İzmit’i turladı28 Haziran 2017 Çarşamba 14:05
  • Kocaeli'de bu yaz ünlü isimler konser verecek28 Haziran 2017 Çarşamba 10:18
  • Her ay bir kitap okumak ister misiniz?21 Haziran 2017 Çarşamba 13:49
  • Kız Meslek’te el sanatları sergisi21 Haziran 2017 Çarşamba 11:00
  • Yaşam boyu öğrenme sergisi20 Haziran 2017 Salı 23:33
  • Canlar, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı ziyaret ediyor19 Haziran 2017 Pazartesi 13:31
  • Karma fotoğraf sergisi Gebze Center’da açıldı17 Haziran 2017 Cumartesi 11:31
  • Atatürk'ün kaldığı konağa yeni görünüm14 Haziran 2017 Çarşamba 11:05
  • Doğan: İzmit’e sanat çok yakışıyor13 Haziran 2017 Salı 14:13
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim