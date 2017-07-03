Doğan: Bir tarihi değeri daha kurtarıyoruz

Belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan Karaburç’ta incelemelerde bulunan Başkan Nevzat Doğan, “Birçok Avrupalının görmek isteyeceği bir tarihi değeri daha kurtarmış olacağız” dedi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Tarih Koridoru Proje kapsamında yer alan, belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlanan Karaburç’ta incelemelerde bulundu. İzmit'in hâkim tepelerinden Orhan Mahallesi'nde bulunan, üç farklı dönemi bünyesinde taşıyan ve günümüze kadar gelebilen yapıyla ilgili çalışmaları yakından takip eden Başkan Doğan, “9 yıldır ilmek ilmek dokuduğumuz tarihi dokuların gün yüzüne çıkma çalışması devam ediyor” dedi.

“YIKILMASINI ENGELLEDİK”

Başkan Doğan, “Şimdi ise tarih koridoru projemizin önemli bir ayağını oluşturan Roma, Bizans, Osmanlı döneminde şehrin savunmasında önemli rol oynayan yapının restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Restorasyon öncesi yıkılmasını engellemek amacıyla koruma işlemini tamamladık. Yaptığımız bu uygulama Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Çevresini kamulaştırıyoruz. Restorasyon çalışmalarımız bittiği zaman birçok Avrupalının görmek isteyeceği bir tarihi değeri daha kurtarmış olacağız” şeklinde konuştu.