Doğan: Bisiklet Projesi Türkiye’ye örnek oldu

İzmit’i bisiklet şehri yapma konusundaki kararlılığını sürdüren Başkan Doğan, bu konudaki çalışmaları da yakından takip ediyor.

İZMİT’İ SEVİYORUM, BİSİKLETE BİNİYORUM…

Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki bisiklet eğitim pistinde incelemelerde bulunan Başkan Doğan, vatandaşların bisiklet kullana isteklerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Doğan, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren İzmit’i seviyorum Bisiklete biniyorum projesi kapsamında çalışmalara başlayarak, bisiklet yolları, bisiklet park yerleri yaptık, on binlerce bisiklet dağıtmaya başladık. Bisiklet kullanmayı bilmeyenler için de bisiklet eğitim pistini açtık. Eğitim pistinde 7’den 77 ye herkese ücretsiz bisiklet kullanmayı öğretiyoruz.

UZMAN EKİPLER İŞBAŞINDA!..

Uzman ekiplerimizce şimdiye kadar 40 binden fazla vatandaşa bisiklet eğitimi verildi. Bisiklet eğitimlerimizin gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes tarafından büyük ilgi görmesi ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Eğitim sonunda katılımcılar, hem bisiklet kullanmayı öğreniyor hem de belge alıyorlar. İzmit Belediyesi olarak İzmit’in bisiklet şehri olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diyerek bisiklet kullanmayı bilmeyen tüm vatandaşları Yahya kaptan Mahallesi’ndeki bisiklet eğitim pistine davet etti.