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Doğan: Bisiklete milli dava olarak bakıyorum

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Doğan: Bisiklete milli dava olarak bakıyorum
Bisiklet Federasyonu’nun 2017 faaliyet programında yer alan bisiklet antrenör kursu İzmit’te yapıldı.

Yurdun değişik illerinden 16’sı kadın, 56’sı da  erkek olmak üzere toplam 72 kişinin katıldığı kurs bir hafta aralıksız sürdü. Kursta katılımcılara spor anatomisi, spor beslenmesi, spor fizyolojisi, ölçme değerlendirme, öğretim yöntemleri, ilk yardım, genel antrenman bilgisi, spor ve organizasyon, sporcu sağlığı, beceri öğrenimi, yetenek seçimi ve ilkeleri ile oyun kuralları ve teknik taktik konularında ders verildi. 120 saatlik eğitim ve sınavlardan sonra başarılı olanların bisiklet antrenörü belgesi almaya hak kazanacakları kaydedildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Eğitmeni ve Sağlık Bakanlığı Bisiklet Koordinatörü Salih Yalızat tarafından kurs sonunda verilen semineri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da takip etti.

 

SEÇİM ÖNCESİ SÖZ VERMİŞTİM

Başkan Doğan burada yaptığı konuşmada “2009 yılında belediye başkan adaylığı dönemimde İzmit’i bisiklet şehri yapacağımızı, bisiklet yolları yapacağımızı, akıllı bisikletleri getireceğimizi söylemiştim. Bu sözlerimin önemini bazı kişiler anlayamamış olacak ki, bizi çok eleştirmişlerdi. Belediye Başkanı olduktan sonra söz verdiğim bisiklet projelerini bir bir hayata geçirmeye başladık ve hepsini de yaptık. Halen 7’den 70’ye kadar herkese bisiklet eğitimleri veriyoruz, bisiklet yolları yapıyoruz. 40 binden fazla bisiklet verdik ve vermeye devam ediyoruz, Trafik kanununa bisikletle ilgili bir madde eklenmesi ve trafik bilincini geliştirmemiz lazım. Bisikleti milli bir olay olarak görüyorum. Milli bir spor olarak hep ön planda olmalıdır” dedi.

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