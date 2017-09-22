Doğan: Cedit'te kimse mağdur olmayacak

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmasında kimsenin mağdur olmayacağını söyledi.

Başkan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ednan Pala ve İmar ve Şehircilik Müdürü Reyhan Erbayrak, Belsa’daki meclis salonunda kentsel dönüşümle ilgili son durumu paylaşmak amacıyla Cedit sakinleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 500 vatandaşın katıldığı toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Doğan” sakın endişelenmeyin. Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bu konuda kimse mağdur olmayacak. Bütün çalışmalarımız herkesin gözü önünde yapıyoruz, Projenin her aşaması hakkında sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

PROVOKATÖRLERE İNANMAYIN

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Cedit Mahallesinde oturmayan bazı provokatörlerin vatandaşları yanlış yönlendirme içinde olduğunu da söyleyen Başkan Doğan “provokasyona rağmen toplantımız oldukça verimli ve başarılı geçti. Cedit’te oturmayan bir kişi, yalan yanlış konuşmalarla gerçek hak sahiplerini tahrik etmeye çalıştı. Fakat bu kişinin sözlerine gerçek Cedit sakinleri itibar etmeyerek, uygulanacak projeden memnun kaldıklarını söz ve alkışlarıyla ortaya koymuşlardır. Salonu dolduran bütün vatandaşlar kafalarındaki her soruyu sorup cevap bulmanın rahatlığı içinde kaldılar.

ŞİMDİYE KADAR VERDİĞİMİZ HER SÖZÜ YERİNE GETİRDİK

Vatandaşlarımızdan provokatörlere inanmamalarının, tek muhataplarını İzmit Belediyesi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Belediye Başkanı olarak şimdiye kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz her sözü yerine getirdik bu konuda da kimsenin endişesi olmasın, kentsel dönüşüm de herkes memnun kalacaktır. Biz, milletin delikli kuruşunu ziyan etmeyip, yine millet için harcıyoruz. Bu kentin rantını yine bu şehir için kullanmaya devam edeceğiz. Cedit’teki kentsel dönüşümde de, bana güvenin. Öylesine hayırlı bir iş yapacağız ki bundan herkes mutlu ve memnun olacak. Sizlerin muhatabı bizleriz, başkası değil.

BİZE GÜVENİN

Bize itibar edin, bize güvenin. Şimdiye kadar sizleri nasıl mahcup etmediysem bu projede de mahcup etmeyeceğiz. Her zaman halkımızın yanında oldu. Halkımızın menfaati her şeyden daha önemlidir. Bu proje Bakanlık tarafından takip ediliyor. Biz de sizin adınıza projenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için çalışıyoruz” dedi. Toplantıda hak sahiplerine projenin tamamlanan aşamaları ile ilgili detaylı bilgi verildi. Vatandaşlar projeyi çok beğendiklerini ifade ettiler.