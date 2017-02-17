  • BIST 88.460
  • Altın 146,863
  • Dolar 3,6718
  • Euro 3,9098
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 3 °C

Doğan Cüceloğlu’na Gebze’de büyük ilgi

»
Doğan Cüceloğlu’na Gebze’de büyük ilgi
Ünlü psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu, Gebze'de ‘Geliştiren Anne-Baba’ konulu seminer düzenledi.

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik kapsamında Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru “Geliştiren Anne-Baba” konulu seminerde Gebzelilerle bir araya geldi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen programa Gebzelilerin ilgisi ve katılımı oldukça yoğun oldu. Seminerde empati eksikliğine vurgu yapan Doğan Cüceloğlu, “Çocuk babasına bir şey soruyor heyecanla, çünkü onun için önemli bir şey ama baba için hiçbir anlamı yok ve çocuğa sus diyor. Anneye dönüyor anne çocuğu geçiştiriyor. Halbuki her insan hayatında heyecan duyduğu şeyleri paylaşmak ister. Ve insanın heyecan duyduğu şey her yaşta farklı olur. O yüzden empati yapmalıyız. En büyük eksikliklerimizden biri empati yapmak. Unutmayın ki insan hayatında güzel, heyecan duyduğu olayları paylaşabildiği kişi sayısı kadar zengindir” ifadelerini kullandı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartepe yeşil ve maviye boyanıyor17 Şubat 2017 Cuma 12:51
  • Kocaeli MET-DER çölyakı anlattı17 Şubat 2017 Cuma 12:42
  • THK Gölcük Şubesi kuruma katkı sağladı17 Şubat 2017 Cuma 12:41
  • Düş Bahçesi’nden ‘İyilik Hareketi’17 Şubat 2017 Cuma 12:38
  • “Yemekte Şehrin Bilgeleri” için başvurular sürüyor17 Şubat 2017 Cuma 12:33
  • Bilgi Küpü miniklerinden gazetemize ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Kobidos’tan kartepe kaymakamı’na ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • İzmit Körfezi'ne flamingo akını17 Şubat 2017 Cuma 11:56
  • Huzurevi Derneği’nden anlamlı etkinlik17 Şubat 2017 Cuma 11:47
  • Vali’den şehit ailelerine ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 11:45
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim