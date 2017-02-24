Doğan, Cumhurbaşkanının konuğu oldu

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu oldu.

Başkan Doğan’ın TBMM’de 22. dönem de birlikte çalıştığı milletvekili arkadaşlarıyla bir araya geldiği gecede referandum, Cumhurbaşkanı Hükümet sistemi konuşuldu. Gecede Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden hediye almanın onurunu da yaşayan Başkan Doğan bu duygusunu sosyal medya hesabından da paylaştı.