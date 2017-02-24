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Doğan, Cumhurbaşkanının konuğu oldu

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Doğan, Cumhurbaşkanının konuğu oldu
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu oldu.

Başkan Doğan’ın TBMM’de 22. dönem de birlikte çalıştığı milletvekili arkadaşlarıyla bir araya geldiği gecede  referandum, Cumhurbaşkanı Hükümet sistemi  konuşuldu. Gecede Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden hediye almanın onurunu da yaşayan Başkan Doğan  bu duygusunu sosyal medya hesabından da paylaştı.

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