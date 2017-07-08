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Doğan, festival için Ağrı’ya ulaştı

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Doğan, festival için Ağrı’ya ulaştı
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 9’uncu Pişmaniye Festivaline katılmak üzere geldiği Ağrı’da sıcak bir şekilde karşılandı

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, bu sabah saat 09.00’da Atatürk Havalimanı’ndan hareket ederek 2 saat süren uçak yolculuğunun ardından Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na iniş yaptı. Başkan Doğan ve beraberindekileri havalimanında AKP Ağrı İl Başkan Vekili Mehmet Sıddık Aldemir, Diyadin Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar, Eleşkirt Belediye Başkanı Selahattin Sarı, Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül, TÜGVA Ağrı İl Başkan Yardımcısı Mehmet Salık, Ömer Acarbay, Ağrılı iş adamlarından Serkan Aykut ve beraberindekiler karşıladı. İzmit'ten gelen heyet arasında Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar da bulunuyor. Selin BECER

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