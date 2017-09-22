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Doğan, “Kalbimiz Kocaelispor’un başarısı için atıyor”

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Doğan, “Kalbimiz Kocaelispor’un başarısı için atıyor”
Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Ziyarette konuşan Başkan Doğan, “Kalbimiz her zaman Kocaelispor’un başarısı için attı ve hala da öyle atmaya devam ediyor. Bahri Yavuz’u her zaman takdir ederim. Kocaelispor için büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Bahri Bey takdir ettiğimiz bir yönetim anlayışıyla çalışıyor. Geçtiğimiz yıl bir penaltı yüzünden bir üst lige çıkamamıştık. İnşallah bu sene hedefimize ulaşacağız. Başarıyı elde etmek kolay değil.  Takımımızın başarısı için kentin bir bütün olması gerekir.  Birlik beraberlikle takımımız hak ettiği yerlere gelecek.  Kocaelispor’un gerçek yeri Süper Lig’dir” dedi. Kocaelispor’un şehrin markası olduğuna değinen Doğan, “İlk günden itibaren takımımıza maddi ve manevi olarak destek olduk. Bizler her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Stadımız yapıldı şimdi yollarıyla ilgili çalışmalar var. Herkesin samimi bir şekilde bu işin ucundan tutması lazım. Bu yıl birlik beraberliği daha da kuvvetlendirelim ve hak ettiğimiz başarıyı elde edelim” şeklinde konuştur” diye konuştu. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz da, “Başkanımızın Kocaelispor’umuz için yaptıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kendisine teşekkür etmek ve önümüzdeki süreçte yapacaklarımızı konuşmak için ziyaret ettik” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Başkan Doğan’a takımın lisanslı ürünlerinden hediye ettiler.

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