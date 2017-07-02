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Doğan, Karaburç'ta incelemelerde bulundu

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Doğan, Karaburç'ta incelemelerde bulundu
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Tarih Koridoru Proje kapsamında yer alan, belediye tarafından yıkılmaktan kurtarılan ve restorasyon çalışmalarına başlanan Karaburç’ta incelemelerde bulundu.

İzmit'in hâkim tepelerinden Orhan Mahallesi'nde bulunan, üç farklı dönemi bünyesinde taşıyan ve günümüze kadar gelebilen yapıyla ilgili çalışmaları yakından takip eden Başkan Doğan,  “İzmit’te bir tarih canlanıyor. 9 yıldır ilmek ilmek dokuduğumuz tarihi dokuların gün yüzüne çıkma çalışması devam ediyor” dedi.
 

YIKILMASINI ENGELLEDİK
 
Göreve geldikleri günden itibaren onlarca konak, cami, çeşme, sarnıç, su kemeri restore ettiklerini belirten Başkan Doğan “şimdi ise tarih koridoru projemizin önemli bir ayağını oluşturan Roma, Bizans, Osmanlı döneminde şehrin savunmasında önemli rol oynayan yapının restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz.  Restorasyon öncesi yıkılmasını engellemek amacıyla koruma işlemini tamamladık.  Yaptığımız bu uygulama Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Çevresini kamulaştırıyoruz.  Çünkü kalenin olduğu alan tarihi dokusuyla denizi gören doğal bir bölge.
 

BİR DÖNEM ESERLER GÖZ ARDI EDİLDİ
 
Restorasyon çalışmalarımız bittiği zaman birçok Avrupalının görmek isteyeceği bir tarihi değeri daha kurtarmış olacağız.  Aslına biz Osmanlı kadar olamadık. Osmanlı Roma’dan, Bizans’tan kalan bu burcu ve surları birkaç kere restore ederek bugünlere gelmesini sağladı ama maalesef bir dönem şehrimizdeki tarihi değerler biraz göz ardı edildi.
 

SADECE SANAYİYLE DEĞİL, TURİZMLE DE ANILACAK
 
2009 yılında göreve ilk geldiğimiz andan itibaren şehrin tarihini tekrar gün yüzüne çıkaracağız diyerek kolları sıvadık. Yıllarca süren çalışmalarımız sayesinde Tarih Koridoru projesinde belli bir noktaya geldik. Tarih koridoru projemiz şehrimize turizm açısından yeni bir süreç başlatacak ve yeni bir ufuk açacak.  Şehrimiz artık sadece sanayisiyle değil, turizmiyle de anılan bir şehir haline geldi” dedi  

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