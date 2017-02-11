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Doğan: Tarihi bir referandum göreceğiz

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Doğan: Tarihi bir referandum göreceğiz
Referandum çalışmaları kapsamında AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ve yönetimiyle bir araya gelen Nevzat Doğan, “Allah’ın izniyle millet olarak “evet” dediğimiz tarihi bir referandumu göreceğiz” dedi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ve yönetimiyle referandum çalışmaları kapsamında bir araya geldi. Başkan Doğan, “Referandum için yol haritamızı belirledik. İl ve ilçe başkanlarımız, gerek kadın kolları teşkilatımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımızla sürekli bir araya geliyor, gece gündüz çalışıyoruz. Allah’ın izniyle millet olarak “evet” dediğimiz tarihi bir referandumu göreceğiz” dedi.

 

“AMAÇ BELLİ”

Nevzat Doğan, “Anayasa değişikliğinin ve başkanlık sisteminin ne kadar gerekli olduğunu anlamak için bu sistemi istemeyenlere bakılması yeterli. Başkanlık sistemini istemeyenler, PKK, PYD, HDP, FETÖ, onların taşeronları yerel ve ulusal basın, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İsrail. Hepsinin amacı belli, çünkü Türkiye başkanlık sistemine geçerse daha demokratik, daha güçlü, daha zengin bir ülke olacak. Onlar ki bizi bölmek, parçalamak isterken güçlü bir Türkiye’yi tabi ki görmek istemiyorlar” şeklinde konuştu. 

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