Doğan: Tepeköy’e önemli hizmetler yapıldı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın 2009 yılında başlattığı mahalle inceleme gezileri devam ediyor

Haftanın en az 2 günü yapılan mahalle inceleme gezileri, şimdiye kadar her türlü hava koşuluna rağmen aksatılmadan yapılıyor. Tepeköy Mahallesi’nde yağmur altında gerçekleştirilen inceleme gezisine Başkan Doğan da katıldı. Doğan’a bu gezisinde Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile daire müdürleri eşlik etti. Mahalle muhtarı Celalettin İçöz’ün de yer aldığı inceleme gezisinde Başkan Doğan ve beraberindekiler cadde ve sokakları tek tek dolaştılar.

HALKA HİZMET, HAK’KA HİZMET

Yaklaşık üç saat süren gezide İzmit Belediye Başkanı, devam eden çalışmaları inceleyip, vatandaşlarla sohbet etti. Diğer mahallerde olduğu gibi Tepeköy’de de önemli hizmetler yapıldığını söyleyen Doğan “İlimizim ilk aquaparkını Tepeköy mahallemizde açtık, Yakında açılışını yapacağımız öğrenci yurdumuz bu mahallede bulunuyor. Gölkay, Cephanelik tesisleri, yapımı devam eden şehir hastanesi hemen mahallemizin yanı başında. Halka hizmeti Hak’ka hizmet olarak görüyoruz. Arkamızdan bir dua edilmesi bizim için mutlulukların en büyüğüdür “ dedi. Başkan Doğan, inceleme gezisi sırasında İzmit Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Tepeköy Aile Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret etti.