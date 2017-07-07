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Doğan: Turizm şehri olmak için çalışıyoruz

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Doğan: Turizm şehri olmak için çalışıyoruz
Vali Aksoy’u ziyaret eden Doğan, “İlimizin turizm şehri olması için yaptığımız restorasyon ve proje çalışmalarıyla belirli bir nokta gelindiğini de ilettik” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan,  valiler kararnamesiyle Diyarbakır’dan Kocaeli Valiliği görevine atanan Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  Başkan Doğan’ın belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte gerçekleştirdiği ziyaret oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.  Vali Aksoy’a hayırlı olsun dileğinde bulunan Doğan ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada “ Yeni valimizin Diyarbakır’da yaptığı başarılı çalışmalarını yakından biliyoruz.

 

BAŞARILI ÇALIŞMALAR

 İlimizde de çok başarılı çalışmalara imza atacağına gönülden inanıyoruz. Ziyaretimiz sırasında valimize, Kocaeli’nin turizm şehir olması yolundaki çalışmalarımızdan bahsedip, projelerimiz hakkında bilgi verdik. İlimizin turizm şehri olması için yaptığımız restorasyon ve proje çalışmalarıyla belirli bir nokta gelindiğini de ilettik. Sayın valimizin de katkılarıyla şehrimiz sadece sanayi kimliği ile değil, turizm kimliği ile de anılacaktır” dedi.

 

“KOCAELİ’DE GÖREV  YAPMAK ONURDUR”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’da ziyaret için Başkan Doğan ve beraberindekilere teşekkür ederek, “ Kocaeli, Türkiye’nin en önemli illerinden biri. Burada görev yapacak olmaktan büyük onur duyuyorum. Tüm kişi ve kurumlarımızla ilimizi daha iyi noktalara getirmenin gayreti içinde olacağız” şeklinde konuştu.

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