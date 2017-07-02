  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 29 °C
  • Sakarya : 30 °C

Doğan, yaşlandığınız için sevinin

»
Doğan, yaşlandığınız için sevinin
İzmit Belediyesi’nde Haziran ayında doğan personeller için toplu doğum günü kutlaması yapıldı.

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Biriz grubu tarafından geleneksel hale getirilen program kapsamında her ay, o ay içerisinde doğan personeller için toplu doğum günü kutlaması yapılıyor. Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın katılımıyla, Haziran ayında doğan 100 personel içinde Belsa Plaza 9. Katta toplu doğum günü kutlaması yapılarak pasta kesildi. Her bir personelle tek tek selamlaşan ve doğum günlerini kutlayan Başkan Doğan, hediyelerini de kendisi teslim etti.

 

YAŞLANMAK BİR LÜTUFTUR

 Personeline hep birlikte nice yaşlara İnsanlar dileyen Başkan Doğan “  İnsanlar Allah’ın yarattığı özel varlıklardır. Özel varlıklarda özel olmayı isterler. Gerçekleştirdiğimiz bu kutlamalar sayesinde bir araya geliyor ve onlara bizim için özel olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Biz İzmit Belediyesi olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Yaşlandık diye herhangi bir burukluk yaşamayın,  hatta yaşlandığınız, yaş aldığınız için sevinmelisiniz. Yaşlanmak bir lütuftur. Allah nice yaş günleri kutlamayı nasip etsin. Bir suyu yudum yudum rahat rahat içmenin bile ne kadar değerli olduğunu unutmayın.

 

BİRBİRİMİZE SARILALIM, BİRBİRİMİZİ SEVELİM

 

Yaş aldıkça olgunlaşıyoruz buna şükretmeliyiz. Allah millet olarak bize nice yaşlar versin. Özgür olarak buradayız, bunun da kıymetini bilmeliyiz. Bu ülkeyi bölüp parçalamanın derdinde olanlar var, bin yıllardır bu mücadele devam ediyor. Birbirimize sarılalım, birbirimizi sevelimDoğum gününüz kutlu olsun, nice yıllar diliyorum” dedi.

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fitness salonlarına başvurular kabul ediliyor02 Temmuz 2017 Pazar 09:28
  • Doğan, yaşlandığınız için sevinin02 Temmuz 2017 Pazar 09:26
  • Doğan, Karaburç'ta incelemelerde bulundu02 Temmuz 2017 Pazar 09:22
  • Araç parkına dubalı önlem02 Temmuz 2017 Pazar 09:21
  • Gülsüm Ekin Karamürsel Ak Kadınları birinciliğe taşıdı02 Temmuz 2017 Pazar 08:55
  • 600 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı01 Temmuz 2017 Cumartesi 22:36
  • Bakan Kılıç gündemi değerlendirdi01 Temmuz 2017 Cumartesi 21:25
  • Yüzme havuzlarında hijyene DİKKAT!01 Temmuz 2017 Cumartesi 20:56
  • Haziran ayı ihracat rakamı 12.1 milyar dolar olarak gerçekleşti01 Temmuz 2017 Cumartesi 19:41
  • KO-MEK şehit ailelerini yalnız bırakmadı01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:59
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim