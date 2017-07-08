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Doğan’dan Eleşkirt’e saat kulesi “Güle güle kullanın”

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Doğan’dan Eleşkirt’e saat kulesi “Güle güle kullanın”
İzmit Belediyesi tarafından Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yapılan saat kulesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Saat kulesini güle güle kullanın” dedi

İzmit Belediyesi tarafından Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yapılan saat kulesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Eleşkirt merkezine yapılan saat kulesinin açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, belediye meclis üyeleri, belde belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Program protokol konuşmalarının ardından plaket takdimiyle devam etti. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı tarafından hemşerilik beratı takdim edildi.  

 

“GÖNÜL KÖPRÜMÜZÜN DEVAMINI DİLERİM”

Eleşkirt  Belediye Başkan Yardımcısı Dadaş sarı programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Dadaş Sarı konuşmasında, “İzmitimizin bir kültür esintisi olan saat kulesinin açılışını gerçekleştirmek için buraya gelen İzmit Belediye Başkanımız sayın Nevzat Doğan’a teşekkür ediyoruz.  Katılım gösteren herkese hoş geldiniz diyorum. Tertemiz geçmişe sahip ilçemize hak ettiği projelerin kazandırılacağını düşünüyorum.              İzmit Eleşkirt gönül köprümüzün devamını dilerim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

 

“SAAT KULESİ YAKIŞTI”

Sarı’nın ardından kürsüye gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Size İzmitimizin, Kocaelimizin sevgilerini saygılarını getirdik. Aslında benim görevim Diyadin danışmanlığı şeklindeydi.Ama sağ olsun Sebahattin başkan bizimle sürekli temastaydı. Biz de kırmadık. Bu kadar geldik bir ihtiyaç varsa bir şeyler yapalım dedi. Her şeyimiz tamam bir tek saat kulemiz eksik dedi. İzmit’te saat kulesi şehrin simgesidir. Sorumluluğumuz değildi ama yapalım dedik. Saat kulesi buraya yakıştı” dedi

 

“GÜLE GÜLE KULLANIN”

“Bu coğrafyada şusu busu demeden Müslüman olarak milletimiz yüzyıllar boyunca gönül gönüle yaşadı” diyen Doğan, “Çanakkelede omuz omuza mücadele verdi. İşte 15 Temmuz’da omuz omuzaydık. Bu birlikteliğimizde hiçbir yer bize fark etmez. Buraya en güzel şeylerin yapılması en içten dileğimizdir. Sizlerin aranızda olmak bizim için bir onurdur. Burada vatanını, dinini seven güzel insanlar görüyorum ben. Devletimiz ve belediyelerimiz her yerdedir. Ayrı gayrı yoktur. Burada ne akrabamız var ama canlarımız burada. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Allah güvenlik güçlerimize kuvvet versin. Saat kulesini güle güle kullanın” diye konuştu.

 

SARI’DAN ALPASLAN’A TEŞEKKÜR

Eleşkirt Belediye Başkanı Sabahattin Sarı yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, “Hemşerimiz Ersin Alpaslan’a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Şu anda saat kulemizin açılış törenindeyiz. Hizmetler İnşallah bundan sonra da devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu. Protokol konuşmalarının ardından Eleşkirt Saat kulesi dombra eşliğinde açıldı. Selin BECER

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