Doğan'ın projesinden CHP'nin haberi yokmuş

İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan tarafından basınla paylaşılan Gültepe'de konut projesinden CHP'li meclis üyelerinin haber yokmuş.

İzmit Belediyesi’nin şubat ayı olağan meclis oturumu Belsa Plaza meclis salonunda yapıldı. Meclis oturumuna Belediye Başkanı Nevzat Doğan başkanlık yaptı. Meclis oturumunda 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gümüşhane Belediyesi tarafından araç talebi önergesi hakkında 20 yılı geçmiş bir ambulans bünyemizde vardı diyen Başkan Doğan “KBB tarafından hasta nakil araçları son sistem ile hazırlandı. Bizim araç ömrünü tamamlamak üzereydi. Araç olarak tutuluyordu. Biz bu hizmetlerden elimizi çektik. Gümüşhane Belediyesi’nden böyle bir teklif gelmesi durumunda gündeme getirilmiştir” dedi.

CEPHE GİYDİRMELERİ

Masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Kültür Tepesi Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılması teklifi plan ve bütçe komisyonuna gönderildi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Doğan “Kültür Tepesi 2” projesinin yapımı devam etmektedir. Tarihi bir meydan olacaktır. Binaların ağırlıklı kısmı restorasyonu yapıldı. Orada çok güzel bir meydan olacak. Yaz ayında hizmete açılacaktır. Çevre binalarında yakışır şekilde cephelerinin yenilenmesi gerekiyor. Bende incelemelerde bulundum” açıklamasında bulundu. İzmit’in sembolü haline gelen tarihi yapılarından olan Halk Eğitim Merkezi binası ile hala Acısu Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi yönünde gündem maddesi komisyona havale edildi. 7 Mart 2017 Saat 15.00 meclisin toplanmasına karar verildi.

GÜLTEPE’DE YAPILACAK OLAN PROJE

Gültepe’de yapılacak olan inşaat hakkında söz alan Ersin Albayrak “Proje hakkında meclis üyelerinin herhangi bir bilgisi olmamıştır. Basından konuyu takip ettik. Ben kendi adıma söylüyorum kaç daire olduğu bilinmiyor. Meclis üyelerine bilgi verilmesi daha iyi olurdu” derken, Başkan Doğan “İlçelerimizin gelişmesi belediyelerin görevidir. Kentimiz göç almaktadır. Kentte ki çarpık yapılaşma beraberinde gelmektedir. Hızlı büyüme ile çarpık kentleşme her yerde vardır. Büyükşehir belediyesi tarafından önemli çalışmalar yapıldı. Gültepe bölgesi fiziki, sosyo kültür anlamda önemli mahallelerimizdir. TOKİ’dan 5 yıl taksitle alınan bir alanımız vardı. Bu alanın değerlendirilmesi ana hedefimiz o bölgede yaşam alanlarının değişmesini tetiklemektir. Böyle bir proje 7 ay önce sunum yapıldı. Komisyonda görüşüldü. O bölgede ki yapılaşmaya herkes kabul ederek yetki verilmiştir. Bu yetki çerçevesinde bir yıldır üzerinde çalışılıyordu. Yüksek katlı yapı olmayacaktır. Örnek olacak bir yapılaşma derdindeyiz. Ticari kaygımız bulunmuyor” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK