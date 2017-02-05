Doğantepe 6 puan almış gibi!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda haftanın maçı Derince’de oynandı.

Play-Off mücadelesi veren iki takım Çınarlıspor ile Doğantepespor arasındaki maçı konuk ekip Doğantepespor, Sercan ve Melih’in golleri ile 2-1 kazandı ve çok önemli bir galibiyeti hanesine yazdırdı

NORMAL SEZONUN EN DEĞERLİ GALİBİYETİ

Maçın ilk yarısında ev sahibi Çınarlı daha etkiliydi. Özellikle sağ kanadı etkili kullanan Yeşil Beyazlılar, Doğantepe savunmasını geçmekte zorlandı. Konuk ekipte ise ilk yarıda Melih ve Ercan ile ön alanda baskı kurmak istedi ancak takımlar soyunma odasına 0-0 girdi. İkinci yarıda atmosfer daha yüksekti. Çınarlı’nın baskılı göründüğü ikinci yarıda konuk ekip öne geçen taraftı. 65. dakikada Çınarlı’da Ozan kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan çektiği şut sağ direğin dibinden auta çıktı.

ÖMER VE UMUT KIZARDI

Maçın kırılma pozisyonundan 2 dakika sonra Doğantepespor ilk ciddi atağında golü buldu. Sağ kanattan yapılan ortada Çınarlı savunmasında Ömer’in hatasını affetmeyen Sercan topu ağlara gönderdi. Tüm hatları ile beraberlik golünü bulmak isteyen Çınarlı 6 dakika sonra Melih’in mükemmel kafa golüne engel olamadı. Skor 2-0 olduktan sonra futbolcular arasındaki gerilim de arttı. Çınarlı’dan Ömer, Doğantepe’nin yedek futbolcularından Umut’a yumruk attığı gerekçesi ile direk kırmızı kart gördü. Umut da, hakem Rahman Kalyoncu’ya teması ve şiddetli itirazından dolayı direk kırmızı kart gördü.

ÇINARLI FARK’I 1’E İNDİRDİ, AMA..?

Yaklaşık 3 dakika süren gerginliğin ardından maça devam edildi. 90+2. dakikada Çınarlı’da oyuna sonradan giren Oğuzhan Nalbant’ın kullandığı köşe vuruşunda yakın kale direğinde bulunan Kürşat’ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı ve Çınarlı farkı 1’e indirdi. Kalan 4 dakikalık uzatma diliminde Çınarlı iki kez etkili olmak istedi ancak iyi savunma yapan Doğantepe beraberliğe izin vermedi. 90+6’da da Sercan, Çınarlı kalecisi Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Boş durumdaki Melih’e pas vermek yerine kaleye şut çeken Sercan, Muhammed’i geçemedi ve bu pozisyonun hemen ardından da maç sona erdi.

HAFTAYA DOĞANTEPE BAY, ÇINARLI DEMİR İLE

Aldığı galibiyet ile puanını 32’ye çıkaran ve Çınarlı’yı yakalayan Doğantepe, ikili averaj ile de rakibinin üzerine çıkarak bu sezon ilk kez grupta 3. sırada kendine yer buldu. Kalan haftalarda fikstür avantajını elinde bulunduran, önümüzdeki hafta da Alikahya maçını hükmen kazanacak olan Doğantepe, Çınarlı deplasman galibiyeti ile belki de normal sezonun en değerli 3 puanına imza attı. Çınarlıspor ise sahasındaki yenilgi ile son derece değerli puanları sahasında bıraktı. Çınarlıspor haftaya lider Demirspor ile karşılaşacak. N Erdem ÖVÜÇ

ÇINARLISPOR:1

DOĞANTEPESPOR: 2

STAT: Derince (Süper Lig A)

HAKEMLER: Rahman Kalyoncu****, Recep Haydar Cüre***, Mehmet Ali Vardar***

ÇINARLISPOR: Muhammed*, Ömer**, Ozan Albayrak**, Sergen**, Oğulcan** (Dk. 71 Feyzi*), Kürşat**, Ramazan Kocabey**, Ramazan Yalçın** (Dk. 71 Oğuzhan*), Ozan***, Alpaslan**, Furkan**

DOĞANTEPESPOR: Onur***, Ercan***, Volkan***, Adem***, Sercan***, Aşık Ömer****, Melih***, İbrahim*** (Dk. 61 Kadir**), Oğuzhan***, (Dk.89 Kerem?), Yusuf Furkan***,

SARI KARTLAR: Dk. 28 Oğulcan, Dk. 32 Ramazan Yalçın, Dk. 77 Furkan, Dk. 85 Oğuzhan, (Çınarlı), Dk. 33 Furkan Akalın, Dk. 90 Volkan, Dk. 65 Ömer, Dk. 88 Sercan,

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 77 Ömer (Çınarlı), Dk. 77 Umut (Doğantepe)

GOLLER: Dk. 67 Sercan, Dk. 73 Melih (Doğantepe) Dk. 90+2 Kürşat (Çınarlı)

BAŞARANSPOR: 3

TAVŞANCILSPOR: 3

STAT: Cephanelik

HAKEMLER Serkan Yılmaz ***, Hasan Olgar ***, Akın Büyüköztürk ***

BAŞARANSPOR: Mahmut ***, Günali ** (Dk 46 Orçun **), İbrahim ***, Emircan ** (Dk 65 Şenol **), Mete ***, Oğuzhan ** (Dk 58 Liman **), Soner ***, Melih ***, Sinan ***Burak Subaşı ***, Burak Arslan **

TAVŞANCILSPOR: Osman**, Erol ** (Dk 53 Serdar **), Hramazan **), Celal ***, Enis ***, Kerim ***, Fikret *** (Dk 67 Emin **), Tahsin ***

GOLLER: Fukret Dk 26 ve 57, Kerim Dk 58, Burak Subaşı Dk 70, Sinan Dk 85, Mete Dk 90+5

ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR: 0

DERİNCE BLD DEMİRSPOR: 4

STAT: Avni Kalkavan

HAKEMLER: İsmaiel Akçay ***, Ramazan Sönmez ***, Fatih Kaval ***

ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR: Mehmet **, Erencan **, Cengizhan **, Furkan **, Nadir ***, Doğan **, Kubilay**, Sezer ** (Dk Özgür **),Mücahit **, Samet ** (Dk 55 Tolga **), Atabey ** (Dk 81 Emir **)

DERİNCE BLD DEMİRSPOR: Batuhan ***, Tayfun ***, Aykut ***, Muhammet Burak ****, Orhan ***, Barbaros ***, Oğulcan ***, Gökhan Özkanlı ** (Dk 65 Furkan **), Anıl *** (Dk 70 Dilaver **), Gökhan Şahin *** (Dk 75 Mete **),Yekta ***

GOLLER: Yekta Dk 1, Orhan Dk 15, Anıl Dk 30, Furkan Dk 71

DEĞİRMENDERESPOR: 2

TAVŞANTEPESPOR: 0

STAT: Değirmendere

HAKEMLER: Kazım Çifçioğlu ***, Derya Şanlıtürk ***, Eraly Karmil ***

DEĞİRMENDERESPOR: Fatih ***, Necati ***, İlker ***, Emre ***, Rıfat ***, Bedirhan ** (Dk 55 Ferhat ***), Mehmet Ali ** (Dk 55 Volkan **). Atilla ***, Abdullah ***, Alirıza ***, Armağan *** (Dk 70 Harun **)

TAVŞANTEPESPOR Ömer **, Oğuzhan **, Batuhan *** Emirhan **, İdnis ***, Ahmet Aydın **, Ahmet Yılmaz ***, Erkan **, Mete ***, Ali **, Burak **

GOLLER: Armağan Dk 10, Ferhat Dk 90+1

KANDIRA GB BLD: 1

SULTAN ORHANSPOR: 1

STAT: Kandıra

HAKEMLER: Burak Punar *, Sinan Kılıç **, Erhan Atakay **

KANDIRA GB BLD: Ercan ***, Onur ** (Dk 80 Hasan **), Samet ***, Berk **, Aybars ***, Gökhan **, Mücahit ***, Bedirhan ***, Abdülkadir ** (Dk 76 Ramazan **), Sezar ***, Zeynel **

SULTAN ORHANSPOR: Bekir ***, Mete ***, Oğuzhan Kartal ***, Koray *** Oğuzhan Kaval ***, Fatih ** (Dk 61 Erhan **), Tolga ***, Mehmet ** (Dk 35 Hüseyin ***), Mesut **, Gökhan ***, Mustafa ** (Dk 79 Enis **)

GOLLER: Gökhan Dk 60 (PNT), Mücahit Dk 75 (PNT)

AMATÖR SÜPER LİGİ A GRUBU 18.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Derince BLD Demirspor 18 16 1 1 51 8 49

2-Sultan Orhanspor 18 9 7 2 33 19 34

3-Doğantepespor 18 9 5 4 36 16 32

4-Çınarlıspor 18 10 2 6 43 15 32

5-Büyük Derbentspor 18 9 5 4 29 20 32

6-Değirmenderespor 18 9 3 6 31 27 30

7-Kandıra GB BLD 18 7 4 7 27 25 25

8-Tavşancılspor 18 5 6 7 19 26 21

9-Tavşantepespor 18 5 1 12 18 39 16

10-Başaranspor 18 4 4 10 22 34 15

11-Çenesuyu Plajyoluspor 18 3 4 10 16 46 13

12-Alikahya BLD 18 0 2 16 8 58 -1

NOT: Alikahya Belediyespor ligden çekildi ve üç puanı silindi

TOPLU SONUÇLAR 18.HAFTA

Başaranspor-Tavşancılspor: 3-3

Alikahya BLD-Büyük Derbentspor:0-3 (H)

Çınarlıspor-Doğantepespor: 1-2

Çenesuyu P.-Derince BLD Demir: 0-4

Değirmenderespor-Tavşantepespor: 2-0

Kandıra GB BLD-Sultan Orhanspor: 1-1

BU HAFTANIN MAÇLARI 19.HAFTA

Tavşantepespor-Çenesuyu Plajyoluspor:

Derince BLD Demirspor-Çınarlıspor

Doğantepespor-Alikahya BLD:

Büyük Derbentspor-Başaranspor:

Sultan Orhanspor-Değirmenderespor:

Tavşancılspor-Kandıra GB BLD: