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Doğantepe, Orhan Şenmemiş’i transfer etti

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Doğantepe, Orhan Şenmemiş’i transfer etti
Süper Amatör Lig A Grubu’nda Play-Off’a kalmak isteyen Doğantepespor, ilimiz amatörünün en etkili orta saha oyuncularından Orhan Şenmemiş’i transfer etti.

Sürati ve dikine oynadığı futbolu ile rakip savunmaları çok zorlayan Orhan’ın transferi ile Doğantepespor ofans hattında çok daha hareketlendi ve dinamik bir kimliğe büründü.

 

TAVŞANTEPE’DEN GELDİ

Bu sezonu Tavşantepespor’da geçiren Orhan, orta sahada forma giymesine karşın 12 gol attı, 4 de asist yaptı. Tavşantepespor, 3-0 hükmen kazandığı Alikahya maçı hariç bu sezon toplam 24 gol atarken, Orhan 24 golün 16’sına katkı sağladı. Geçtiğimiz günlerde skorer sol kanat oyuncusu Özgür Tınaz’ı renklerine bağlayan Doğantepespor, sezonun son maçında Derbentspor deplasmanına konuk olacak. Doğantepe’nin ilk 3’te yer alması için rakibini deplasmanda mağlup etmesi gerekiyor. 

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