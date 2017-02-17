Doğantepe, Özgür Tınaz’ı transfer etti

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Doğantepespor, Dilovası Belediyespor’dan Özgür Tınaz’ı renklerine bağladı.

14 GOLÜ VAR

Kocaelispor alt yapısında da forma giyen Özgür, sol kanatta oynuyor. Teknik kapasitenin yanında dar alanda yaptığı ince çalımları, duran toplardaki etkinliği, meşhur rabona vuruşuve skorer kimliği ile bilinen Özgür, bu sezon Dilovası Belediyespor forması ile 14 gol atarak ne kadar etkili bir futbolcu olduğunu ortaya koydu.

ÖZGÜR TINAZ KİMDİR?

İzmitli futbolcu 26 yaşında. Futbola 12 yaşında Kağıtspor’da başladı. Hasan Karaosmanoğlu’nun keşfi Özgür, Beşiktaş özsermaye takımlarına transfer oldu ve tam 4 yıl Beşiktaş alt yapısında İzmit’i başarı ile temsil etti. Kocaelispor, Derincespor, İzmit Belediyespor, Sultan Orhanspor ve Dilovası Belediyespor’da da başarı ile ter döken Özgür, İzmit Belediye, Sultan Orhan ve Dilovası ile şampiyonluklar yaşadı.