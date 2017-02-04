Doğru budama yöntemi hakkında püf noktaları

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı meyve ağaçlarını doğru budama konusunda bilgiler verdi.

Bilinçli yapılan tarım faaliyetleri amaçlanan ürün hedefini yakalamaya neden olurken, tam tersi uygulamalar da üretimde sıkıntılar oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kaliteli meyvenin oluşumunu sağlayan budama yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Meyvecilikte adını duyuran Kocaeli’de bilinçli budama yapılarak sağlıklı ürün elde edilmesi amacıyla Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı meyve budama yöntemlerinin ayrıntılarını paylaştı.

BİTKİYİ YAŞATMAK

Park Bahçeler Müdürlüğü Fidanlıklar Şefliğinde görevli ziraat teknikeri Hüseyin Tombuloğlu, budama yöntemleri hakkında bilgi aktardı. Tombuloğlu şunları söyledi; “Öncelikle dikim aşaması önemlidir. Fidanlar bir yerden sökülüp başka bir yere dikilmeden önce kök ve uç dallarında toprağa dikildiğinde iyi besleme yapabilmesi için budama yapılır. Söküm sırasında kırılan dallar ve kopan kökler budanarak dikim yapılır. Bu budama yöntemimin amacı bitkiyi yaşatmak. Fidanlar toprağa tutunduktan sonraki evrede şekil, sonraki yıllarda büyümeye göre gençleştirme budaması yapılır. Fidan dikiminde en önemli etken genç fidanın dikilmeden önce kök ve üst dal budamasının yapılmasıdır. Bu uygulama sağlıklı bir şekilde yapılmazsa bitki gelişmesi gerçekleşmez ve kurur. Fidanın en önemli budaması kök ve üst budamadır.”

CEMREDEN ÖNCE BUDAMA

Budama zamanı mevsimlere göre yer yer farklılık gösteriyor. Şubat, mart aylarında gerçekleştirilen budamalarda havanın da yumuşak olması gerekiyor. Fidanın bulunduğu toprak budamadan önce kontrol edilmeli. Eğer toprak kuru ise sulama yapıldıktan sonra budama işlemine geçilmeli. Budama işleminin toprak ısısının gerçekleşmediği halk arasında cemre olarak bilinen zamandan önce yapılması gerekiyor. Meyve fidanları budaması Marmara bölgesinin karasal iklim olduğu kesimlerinde erken ilkbahar döneminde yapılmalı. Akdeniz iklimi geçiş bölgelerinde ise sonbaharda da budama yapılabiliyor.

MEYVE SEYRELTME BUDAMASI

Ziraat teknikeri Tombuloğlu, “Meyve fidanı budamaları ağaç uygun formu alana kadar sürekli olarak yapılır. Budama gobli ve lider budama şekli olarak iki şekilde uygulanır. Budamada iri dal kesiminde aşı macunu kullanılmalı. Ağacın ne kadar çok fazla ve gereksiz dalı alınırsa meyve verim oranı da o kadar artar. Meyve verimi ve budama ayrılmaz ikilidir. Meyve seyreltme budaması da budama türleri arasında sayılabilir. Bitkide çok meyve kaliteli olduğu anlamına gelmez. Ağaçta önemli olan standartlara uygun meyve üretimidir. Bu da meyve seyreltme budamasıyla yapılır” bilgisini verdi.

GÜNEŞ IŞIĞI ALMALI

Budamada her dalın üst boyları aynı olmalı. Fidanların iç kısımlarındaki birbiriyle çakışan ve obur dallar kesilerek fidandan uzaklaştırılır. Fidanın dışa doğru giden dalları bırakılarak bir taç oluşturulur. Bu şekil budama fidanın rahat havalanmasını ve iyi güneş almasını sağlayarak verime etki eder. Budama meyve gözlerinin bir santim üzerinden yapılır. Gobli budamada üç ana dal üzerinde budama yapılır. Bu şekil budamada ana dal çatısı 45 derece açıyla uzanmalıdır. Bu açı ana dallar yere bağlı bir iple gerilerek verilebileceği gibi dallar arasına ağaç parçası koyularak da elde edilebilir.