Doğum gününde yaşamını yitirdi

İzmit Gültepe Mahallesinde ikamet eden 20 yaşındaki Çağrı Kayacan, dayısının evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kayacan’ın bugün doğum günü olduğu ve 20 yaşına girdiği belirtildi.

İzmit Gültepe Mahallesinde ikamet eden Güven ve Derya Kayacan Çiftinin 2 çocuğundan biri olan Çağrı Kayacan (20) dayısının evinde oturduğu ve konuştuğu sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Yakınları tarafından hemen İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Kayacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üniversiteye hazırlandığı ve elektrik elektronik bölümü okumak istediği öğrenilen Kayacan'ın geçtiğimiz ay nişanlandığı belirtildi.

Toprağa verildi

Ölümü şüpheli görülen Kayacan’ın cenazesi İzmit Asri Mezarlık Morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi. Yakınlarının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini söylediği Kayacan'ın cenazesi Zeytinlik Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi. Kayacan’ın bugün doğum günü olduğu ve 20 yaşını tamamladığı belirtilirken kesin ölüm nedeni adli tıp kurumundan gelecek raporla belirlenecek. Nuri AKÇAHARMAN