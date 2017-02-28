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Doğusel Hukuk Bürosu’na ziyaret

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Doğusel Hukuk Bürosu’na ziyaret
Körfez Belediye Başkan Vekili Selattin Kabadayıoğlu, AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem ile birlikte Doğusel Hukuk Bürosu'nu ziyaret etti

Körfez Belediye Başkan Vekili Selattin Kabadayıoğlu, STK’lar ve muhtarlarla düzenlenen buluşma sonrasında AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem ile birlikte Yarımca Atalar Mahallesi'nde bulunan aynı zamanda Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilcisi de olan Vedat Doğusel'in sahibi olduğu Doğusel Hukuk Bürosu’nu ziyaret etti. Ziyarete birim müdürleri ve ilçe yöneticileri de katıldı.

 

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Birçok dalda hizmet verecek olan Doğusel Hukuk Bürosu’nun sahibi Vedat Doğusel, yaptıkları çalışmalar hakkında davetlilere anlatımda bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret sonrasında Başkan Vekili Selattin Kabadayıoğlu ve İlçe Başkanı Osman Badem’e hediye takdim edildi. Başkan Vekili Selattin Kabadayıoğlu, belediye olarak her zaman bu tür kurum ve işletmelere ellerinden gelen desteği sunacaklarını ekledi.

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