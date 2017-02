Doktorlar yürüyemez dedi şimdi koşuyor

Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 37 yaşındaki Sevda Bekar, 19 yaşında yürüme yeteneğini tamamen kaybetti. Doktorların ‘Yürümesi imkansız’ dediği Sevda, at ile terapi sayesinde şimdi desteksiz yürüyor.

Kocaeli’nde oturan 37 yaşındaki Sevda Bekar, dünyaya zihinsel ve fiziksel engelli olarak geldi. Ancak 19 yaşına kadar azda olsa hareket eden Sevda, 17 yıl önce bu yeteneğini de tamamen kaybetti. Kızlarının hiç hareket edememesi üzerine ise aile, tüm imkanlarını seferber ederek şehir şehir gezmeye başladı. Ancak her gittikleri doktor genç kız kız için ‘Yürüyemez’ dedi. Tüm ümitlerini kaybeden ailenin karşısına ise Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çıktı. Tesisin Avrupa standartlarının üstünde olduğunu duyan aile, soluğu bu kez burada aldı. Fizyoterapistlerin eşliğinde çalışmalarına hemen başlayan Sevda’ya havuz ve at terapisi de uygulandı. Yaklaşık 1.5 yıl süren tedavinin ardından 37 yaşındaki Sevda ilk adımlarını attı. 17 yıl sonra ilk kez yürümeye başlayan Sevda, ailesini de sevince boğdu.

‘Dünyayı verseler istemezdik’

Kızının ilk adımları ile mutluluktan adeta havalara uçan anne Nurten Bekar, “Sevda doğuştan rahatsızdı. Daha sonra hiç yürümemeye başladı. 16-17 yıldır hiç yürümedi. İlk kez burada yürüdü. Buraya tekerlekli sandalye ile getiriyorduk. Desteksiz yürüyemiyordu. Adım atması için iki koluna girmemiz gerekiyordu. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Dünyayı verseler istemezdik” dedi.

Sevda’nın Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine tekerlekli sandalye ile geldiğini belirten Fizyoterapist Elif Beyza Arslan, “Yürümeyi reddediyordu. Bizimle iletişimi tamamen kapatmıştı. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyorduk. Uzun süre yürümediği için kaslarında atrofi olmuştu. Ayağa kalktığında kısa süre sonra kendisini yere bırakıyordu. Seanslarımızda Sevda’ya uygun programlar hazırladık. Bunlardan birisi de at ile terapi. Birey at üzerine bindiğinde atın ritmik yürüyüşü sayesinde, insan vücudu ile aynı şekilde yürüyüş meydana çıkıyor. Sevda’da bu şekilde hem at terapisi ile kuvvetlendirme, denge çalışmış olduk” diye konuştu. Sevda şimdilerde ise hayvanlarla vakit geçiriyor.