Dolandırıcıların bu yöntemi sizi kandırmasın!

Son zamanlarda Kocaeli'de faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlar ile hayırseverlerin telefonlarına ulaşan kimliği tespit edilemeyen bazı kişiler, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı'nın ve diğer vali yardımcılarının adını kullanarak, haksız çıkar ve menfaat sağlamak amacıyla çeşitli gerekçelerle yardım talep ediliyor. Valilikten gelen açıklamada aranan vatandaşların bu kişilere itibar etmemeleri konusunda uyarı bulunuldu. Valilik, en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
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Kocaeli Valiliği'nde gelen açıklamada vali yardımcılarının adını vererek yardım parası toplayan kimliği tespit edilemeyen kişiler konusunda uyarıda bulunuldu.
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