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Dolar, 3,60'ın üzerinde

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Dolar, 3,60'ın üzerinde
Serbest piyasada dolar 3,6030 liradan, euro ise 3,8180 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6010 liradan alınan dolar 3,6030 liradan, 3,8160 liradan alınan euro ise 3,8180 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5950, liradan, euro ise 3,8110 liradan satılmıştı.

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