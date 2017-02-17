İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6660 liradan alınan dolar 3,6680 liradan, 3,9130 liradan alınan euro ise 3,9150 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6770, liradan, euro ise 3,9140 liradan satılmıştı.
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Dolar, 3,66'nın üzerinde
Serbest piyasada dolar 3,6680 liradan, euro ise 3,9150 liradan güne başladı.
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