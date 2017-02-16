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Dolar düşüşe geçti!

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Dolar düşüşe geçti!
Dün dolar 3,6970, liradan, euro ise 3,8960 liradan satılmıştı.

Serbest piyasada dolar 3,6600 liradan, euro ise 3,8920 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6580 liradan alınan dolar 3,6600 liradan, 3,8900 liradan alınan euro ise 3,8920 liradan satılıyor. 

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