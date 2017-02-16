Dolar düşüşe geçti!

Serbest piyasada dolar 3,6600 liradan, euro ise 3,8920 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6580 liradan alınan dolar 3,6600 liradan, 3,8900 liradan alınan euro ise 3,8920 liradan satılıyor.
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Dün dolar 3,6970, liradan, euro ise 3,8960 liradan satılmıştı.
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