İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5860 liradan alınan dolar 3,5880 liradan, 3,7920 liradan alınan euro ise 3,7940 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6080, liradan, euro ise 3,7970 liradan satılmıştı.
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Dolar, günden güne eriyor...
Serbest piyasada dolar 3,5880 liradan, euro ise 3,7940 liradan güne başladı.
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Dolar, günden güne eriyor...Serbest piyasada dolar 3,5880 liradan, euro ise 3,7940 liradan güne başladı.
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