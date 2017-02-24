İstanbul Kapalıçarşı'da 3,57 liradan alınan dolar 3,5720 liradan, 3,7780 liradan alınan euro ise 3,78 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5470, liradan, euro ise 3,7760 liradan satılmıştı.
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Dolar haftanın son iş gününde ne durumda?
Serbest piyasada dolar 3,5720 liradan, euro ise 3,78 liradan güne başladı.
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