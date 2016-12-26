İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5130 liradan alınan dolar 3,5150 liradan, 3,6750 liradan alınan euro ise 3,6770 liradan satılıyor. Önceki kapanışta doların 3,5130, liradan, euro ise 3,66 liradan satılmıştı.
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Dolar haftaya nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 3,5150 liradan, euro ise 3,6770 liradan güne başladı.
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