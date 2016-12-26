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Dolar haftaya nasıl başladı?

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Dolar haftaya nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 3,5150 liradan, euro ise 3,6770 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5130 liradan alınan dolar 3,5150 liradan, 3,6750 liradan alınan euro ise 3,6770 liradan satılıyor. Önceki kapanışta doların 3,5130, liradan, euro ise 3,66 liradan satılmıştı.

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