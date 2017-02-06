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Dolar haftaya nasıl başladı?

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Dolar haftaya nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 3,6950 liradan, euro ise 3,9820 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6930 liradan alınan dolar 3,6950 liradan, 3,9800 liradan alınan euro ise 3,9820 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6970, liradan, euro ise 3,9800 liradan satılmıştı.

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