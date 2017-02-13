  • BIST 87.473
  • Altın 146,543
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 2 °C
  • Sakarya : 1 °C

Dolar, haftaya nasıl başladı?

»
Dolar, haftaya nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 3,6920 liradan, euro ise 3,9250 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6900 liradan alınan dolar 3,6920 liradan, 3,9230 liradan alınan euro ise 3,9250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6960, liradan, euro ise 3,9260 liradan satılmıştı.

Etiketler: ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çetin’e 70 yıllık hizmete teşekkür10 Şubat 2017 Cuma 10:42
  • 1.5 milyonluk dev istihdam paketi hazır10 Şubat 2017 Cuma 10:40
  • Dev marketler zinciri bir başka market zincirine satılıyor...10 Şubat 2017 Cuma 08:50
  • Dolar, TL karşısında 3,70'in altında09 Şubat 2017 Perşembe 15:00
  • Dünya’nın en büyük 100 turizm şirketi açıklandı09 Şubat 2017 Perşembe 14:59
  • Bakan Ağbal: ÖTV indirimiyle piyasaya bir hareket geldi09 Şubat 2017 Perşembe 14:28
  • Yıl sonu dolar kuru beklentisi açılandı09 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • Altında son durum!09 Şubat 2017 Perşembe 12:11
  • Çalışan liseliye maaş müjdesi!09 Şubat 2017 Perşembe 12:02
  • İşçi alana günlük 22 lira ödenecek09 Şubat 2017 Perşembe 11:20
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim