İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6900 liradan alınan dolar 3,6920 liradan, 3,9230 liradan alınan euro ise 3,9250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6960, liradan, euro ise 3,9260 liradan satılmıştı.
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Dolar, haftaya nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 3,6920 liradan, euro ise 3,9250 liradan haftaya başladı.
Etiketler: Dolar, ekonomi euro
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Dolar, haftaya nasıl başladı?Serbest piyasada dolar 3,6920 liradan, euro ise 3,9250 liradan haftaya başladı.
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