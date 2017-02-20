İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6210 liradan alınan dolar 3,6230 liradan, 3,8450 liradan alınan euro ise 3,8470 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6660, liradan, euro ise 3,9070 liradan satılmıştı.
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Dolar haftaya nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 3,6230 liradan, euro ise 3,8470 liradan haftaya başladı.
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Dolar haftaya nasıl başladı?Serbest piyasada dolar 3,6230 liradan, euro ise 3,8470 liradan haftaya başladı.
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