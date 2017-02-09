Güne, TL karşısında 3,7180 seviyesinden başlayan dolar, düşüşe geçti. Parite, düşüşe geçerek 3,70'in altına indi. Kur, şu sıralarda ise 3,6995 düzeyinden işlem görüyor.
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Dolar, TL karşısında 3,70'in altında
Dolar, TL karşısında 3,70 seviyesinin altına geriledi.
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