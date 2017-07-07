Dolar ve Euro'da son durum

Tüm zamanların rekor düzeyine yükselen euro günün ilk işlemlerinde 4.15 lira sınırını da aşarak 4.1507 liraya yükseldi. Euro ile birlikte yükselen dolar da 3.6353 liraya kadar çıktı. Avrupa Parlamentosu’nda AB-Türkiye müzakerelerinin dondurulmasını öngören Türkiye Raporu'na ilişkin dün yapılan oylamaya 638 parlamenter katıldı. Oylamaya katılanlardan 477 parlamenter Türkiye ile müzakerelerin dondurulması yönünde oy kullanırken, 64 parlamenter müzakerelerin devam etmesi yönünde tercih kullandı. Lirayı, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, bölgesel jeopolitik risklerin de etkilediğine dikkat çeken piyasa analistleri, özellikle Suriye ve Katar'a ilişkin gelişmelerin Türkiye'nin bölgeye yakınlığı nedeniyle lira üzerinde satış baskısını ağırlaştırdığına dikkat çekiyor.
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