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Dolarda tansiyon yeniden yükseldi

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Dolarda tansiyon yeniden yükseldi
Dolar, TL karşısında FED'in faiz arttıracağı beklentisiyle 3,70 sınırına dayandı

Güne 3,6570 seviyesinden başlayan dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mert ayında faiz arttıracağı beklentisi ile 3,69'u aştı. Doların küresel kazancı ile yükselişe geçen dolar/TL 3,6990 seviyesine kadar yükselerek 3,70 sınırına dayandı. Kur şu sıralarda 3,6970 seviyesinden işlem görüyor.

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