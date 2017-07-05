Dolarda hafta başından bu yana meydana gelen 5 kuruş dolayındaki artışın ardından, benzin, gazyağı, kal-yak ve fuel oil'in litre fiyatları 8-13 kuruş artırıldı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2017'den geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş, gazyağında 12 kuruş, kal-yak’ta 10 kuruş, fuel oil’de ise 8 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir" denildi.
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Dolardaki artış benzine zam getirdi
Benzine beklenen zam gerçekleşti
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