Dolardaki artış benzine zam getirdi

Benzine beklenen zam gerçekleşti

Dolarda hafta başından bu yana meydana gelen 5 kuruş dolayındaki artışın ardından, benzin, gazyağı, kal-yak ve fuel oil'in litre fiyatları 8-13 kuruş artırıldı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2017'den geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş, gazyağında 12 kuruş, kal-yak’ta 10 kuruş, fuel oil’de ise 8 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir" denildi.