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Dolu ve sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı

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Dolu ve sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sürücüler araçlarını, üzerini örterek korumaya çalıştı. Suda kalan araçların yardımına diğer sürücüler koştu.

Akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış ve dolu, sürücüleri zor durumda bıraktı. Akşam saat 20.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışı Gölcük, Karamürsel ve Derince ilçelerinde etkili oldu. Gölcük'teki dolu yağışında araçlarının zarar görmesini engellemeye çalışan sürücüler ise park ettikleri araçlarının üzerlerini battaniyelerle örtmeye çalıştılar. İzmit başta olmak üzere il genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonucunda ise bazı yollarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerine girerek arıza yapan araçların yardımına ise yoldan geçen diğer araçlar yetişti. Su birikintisinde kalan bir otomobil, arkasına gelen başka bir otomobil ile itilerek sudan çıkarıldı. Sudan çıkarılan araç, diğer araçların sürücülerinin de yardımıyla yeniden çalıştırılarak yoluna devam etti.

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