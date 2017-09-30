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Donanma davasında bir tahliye!

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Donanma davasında bir tahliye!
Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasının ilk celsesinde 1 kişi tahliye edilirken, 52 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 53'ü tutuklu, 26'sı tutuksuz ve 13'ü firari, 92 sanıklı Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasının ilk celsesi, 13'üncü gününde tamamlandı. Hazırlanan iddianameye göre 3 bölüm halinde görülmesi planlanan duruşmada mahrem abiler ve Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylar kısmındaki sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından, denize açılan bot ve gemiler ile Cengiz Topel Havaalanı bölümünde sıralı giden savunmada sanıklardan Önder Öngör savunma yapmak için ek süre istedi. Mahkeme heyetinin ek süreyi kabul etmesinin ardından sıralamada bulunan amiral Tezcan Kızılelma dahil diğer sanıklar da ek süre talep etti. Mahkeme başkanı bu talepleri kabul edince, duruşmaya karar verilmek üzere ara verildi.

 

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın firari sanıklarından Fethullah Gülen ve 4 kişinin üzerlerine atıldığı suçun mahiyeti ve delilerin durumu açısından yokluklarından tutuklanmasına karar verilerek, yurt dışına kaçtıkları belirlenen şüphelilerin hangi ülkede oldukları tespit edilmesinin ardından iadelerinin talep edilmelerine, talep edilememesi durumunda haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılmasına karar verildi. Firari şüphelilerde amiral Ayhan Bay'ın ise yurt dışına çıkışı tespit edilemediğinden, hakkındaki yakalama kararının bekletilmesine karar verildi. Sanıkların tutukluluk ve tahliye talepleri karşısında kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mehmet Aslanparçası üzerindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına, amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici, Gürel Kaynak ve Tezcan Kızılema'nın da aralarında bulduğu 52 tutuklu sanığın işledikleri suçun mahiyeti, OHAL uygulanmasının devam ettiği ve atılı suça öngörülen cezanın gerekliliği gözönüne alınarak tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanıklardan astsubay Serkan Dumanlıdağ'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine, ayrıca tutukluğuna devam kararı verilen sanıklardan Yavuz Aslan'ın anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan tahliyesine, diğer suçlamalardan tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın ikinci celsesi 8 Kasım tarihinden itibaren görülmeye devam edilecek.

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