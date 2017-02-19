Gebze Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi 1115'inci Sokak'ta bulunan iki katlı binayı kontrol etmek için gelen emlakçı, binadan kötü kokular gelince evleri kontrol etti. Binanın çatı katına çıkan emlakçı çürümüş cesedi görerek polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede ölen kişinin Mustafa Aysal olduğu belirlenirken, vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılmadı. Mustafa Aysal'ın 15-20 gün önce öldüğü, soğuklardan korunmak için boş olan eve sığındığı değerlendirmesi yapıldı. Mustafa Aysal'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, soruşturma başlatıldı.
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Donmamak için sığındığı evden cesedi çıktı!
Gebze'de soğuklardan korunmak için boş bir eve sığınan 57 yaşındaki Mustafa Aysal'ın çürümüş cesedi bulundu.
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