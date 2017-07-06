Dönmez’e “Spor”deyin yeter

İlimizin başarılı iş adamlarından Göçmen Börekçisi Genel Müdürü Tanju Taner Dönmez spora verdiği desteği ile örnek olmaya devam ediyor.

Doğa dostu Nikomedia Trekking’in üyeleri zorlu parkurlar öncesinde Göçmen Börekçisi’nin leziz poğaça ve böreklerini yiyerek enerji depoluyor. Yürüyüşlerde esnasında verilen molalarda da adrenalin tutkunları, Göçmen Börekçisi’nin marka ürünlerini tüketiyor ve yollarına devam ediyor. Nikomedia Trekking Başkanı Erdal Gören “Taner Bey sağ olsun her yolculuk öncesi bizlere destek veriyor ve “Erdal Başkanım bir telefonun yeter” diyor. Kendilerine grubumuz olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı.