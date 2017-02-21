Dostlar buluştu

İkinci Amatör Lig’e fırtına gibi başlayan ve ilk iki maçında rakiplerini mağlup eden2. Amatör Lig A Grubu lideri MAP Kavaklıspor’da teknik adam Murat Ağa, yakın arkadaşı Melih Kâhya’yı takıma davet etti.

Son derece tecrübeli ve yetenekli bir futbolcu olan Melih, Murat Ağa’nın teklifini düşünmeden kabul etti ve dostlar şimdi de aynı takımın başarısı için ter dökme kararı aldı.

MELİH İSTESE İYİ YERLERDE OYNARDI

Kâhya’nın da forma giydiği maçta MAP Kavaklıspor ilk maçını kazanan Derbent Esnafspor’u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Melih bu maçta rakip fileleri bir kez sarsarken futbolu ile de güven verdi. Teknik Sorumlu Murat Ağa şu ifadelere yer verdi: MAP Kavaklıspor olarak iyi yoldayız. Kardeşim, Melih’in de aramıza katılması ile daha da güçlendik. Dostluklar bugünler için. Melih istese iyi paralar alır ve üst liglerde çok rahat futbol oynayabilirdi. Davetimi geri çevirmedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

2 transfer daha yapıp transferi de kapatacağız. Hedefimiz sezon sonunda şampiyon olmak. Bu bölgede gerçekten iyi futbolcular ve takımlar var. Bekirdere, Üçyol, Paşa’daki kulüplerin silkelenme zamanı geldi. İnşallah sezon sonunda başarılı olur ve bölgemize faydalı işler yaparız. Öncelikli hedeflerimizden birisi de centilmenlik. Sadece futbolun doğrularını sahaya yansıtmak için mücadele edeceğiz. Tüm takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum.