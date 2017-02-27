Dostlar kahvaltıda buluştu...

Kocaeli'nin tek bayan piyanist sanatçısı olan ve programların aranan ismi Demet Yıldız Karaca, iş yoğunluğundan fırsat buldukça zaman zaman dostlarıyla bir araya gelerek sohbet ediyor. Son olarak yine dostlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Karaca, oldukça keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.