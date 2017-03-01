Dostlar yine buluştu

Körfez'de ikamet eden Sema Tayfur Bayrak ile Pınar Özalan, sık sık bir araya gelerek bol bol muhabbet ediyor. Yine bir iş çıkışı bir araya gelen iki yakın arkadaş, günün yorgunluğunu hoş sohbet ile attı.