Dostlardan kahve keyfi

Türk kahvesi eşliğinde bol bol sohbet eden iki yakın arkadaş hem stres attı, hem de moral depoladı. Tekrar buluşmak için de sözleşen ikili anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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