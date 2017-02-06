Dostları, Mustafa Kurtbecer’i unutmadı

Körfez Belediyesi'nin İdari Amiri olarak vazife yapan Mustafa Kurtbecer'e, belediye çalışanları tarafından sürpriz doğum günü yapıldı.

Körfez Belediyesi'nin İdari Amiri olarak vazife yapan Mustafa Kurtbecer'e, belediye çalışanları sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. Kendisi için hazırlanmış olan pastanın üzerindeki mumları söndüren Mustafa Kurtbecer'e, yanında bulunanlar ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mustafa Kurtbecer ise bu güzel ve özel gününde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine, arkadaşlarına çok teşekkür ettiğini söyledi.