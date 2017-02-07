Dostlarıyla stres attı

Lale Kuaför Salonu'nun sahibi Elif Boztepe Çetin, mesai saati son erdiğinde arkadaşları ile bir araya gelerek günün yorgunluğunu ve stresini attı

Körfez'in genç girişimcilerinden Lale Kuaför Salonu'nun sahibi Elif Boztepe Çetin, iş ortamından uzaklaşarak zaman zaman dostlarıyla bir araya geliyor. Dost muhabbetine önem veren Elif Boztepe Çetin, yine dostlarıyla bir araya gelme fırsatı buldu. Oldukça keyifli geçen buluşma ardından konuşan Elif Boztepe Çetin, “İş ortamından fırsat buldukça sevdiğim insanlara zaman ayırmaya çalışıyorum” dedi.